Samsun'da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı

Atakum sahilinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan İlklima Naz Akbörü'ye ait mektup bir ortaya çıktı. Mektupta adı geçen D.S. ve A.S., gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bir kızın, hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.

Hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.

Tabanca bulundu

Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye (20) ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu.

Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

Bulunan mektupta adı geçen 2 kişiye gözaltı

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu.

Mektupta adı geçen D.S. (27) ile A.S. (20) isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

'Beni kendimden kurtar' paylaşımı

Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.