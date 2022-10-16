Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.903
-0.02%
BTXN Coin
9.13
-4.79%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Samsun'da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı

    Atakum sahilinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan İlklima Naz Akbörü'ye ait mektup bir ortaya çıktı. Mektupta adı geçen D.S. ve A.S., gözaltına alındı.
    • 16.10.2022 - 20:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bir kızın, hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.

    Hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.

    Tabanca bulundu

    Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye (20) ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu.

    Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

    Samsun da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı #1

    Bulunan mektupta adı geçen 2 kişiye gözaltı

    Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu.

    Mektupta adı geçen D.S. (27) ile A.S. (20) isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı.

    Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

    'Beni kendimden kurtar' paylaşımı

    Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

    Samsun da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı #2

    Samsun da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı #3

    Samsun da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı #4

    Samsun da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı #5

    Samsun da sahilde ölü bulunan kızın yazdığı mektup ortaya çıktı #6


    Kayserispor’un golünde faul itirazı
    Futbol

    Kayserispor’un golünde faul itirazı

    Akdeniz derbisinde taraftarlar arasında kavga çıktı
    Futbol

    Akdeniz derbisinde taraftarlar arasında kavga çıktı

    İngiltere'de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü
    Dünya

    İngiltere'de vegan aktivistler, market reyonlarındaki sütleri yere döktü

    Görüş Bildir