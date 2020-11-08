Samsun’da sahte altınla dolandırmaya kalktı, suçüstü yakalandı

Aynı gün içinde sahte altınla 2 kuyumcuyu dolandıran şüpheli, üçüncüsünde yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüpheli sayesinde İstanbul’dan Samsun’a gelen sahte altın çetesi de ortaya çıktı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya gelen Gürkan G., elinde bulunan 22 ayar bileziği bozdurmak istediğini söyledi.

Daha önceden girdiği 2 kuyumcudan aynı yöntemle 2 bilezik bozduran Gürkan G., girdiği üçüncü kuyumcuda faka bastı.

ZORLUK ÇIKARMADAN PARALARI GERİ VERDİ

Önceden girmiş olduğu 2 kuyumcu da altınların 22 ayar olmadığını anlayınca Gürkan G.’yi aramaya çıktı.

Sakarya Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda Gürkan G.’yi gören kuyumcular, verdikleri paraları ondan geri istedi.

Gürkan G., zorluk çıkarmadan paraları geri verdi.

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ARKADAŞINI SUÇLADI

İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

Gürkan G., bilezikleri arkadaşının kendisine olan borcu nedeniyle aldığını ileri sürerek arkadaşını suçladı.

DIŞ YÜZEYİ ALTIN GÖRÜNÜMLÜ DEĞERSİZ MADEN

Yapılan incelemeler sonunda ilk olarak altınların 22 ayar sertifikalı 14 ayar bilezik olduğundan şüphelenildi.

Samsun Kuyumcular Odası'nın bilezikler üzerinde yaptığı detaylı inceleme sonucunda ise bileziklerin dış yüzeyi ince bir altın görünümü ile kaplanmış değersiz maden olduğu anlaşıldı.

İTİRAF ETTİ, ÇETEDEKİLERİN İSMİNİ VERDİ

Altınların sahte olduğunun anlaşılmasından sonra Gürkan G., suçunu itiraf etti. İstanbul’dan Samsun’a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini söyleyen Gürkan G., “Bu şahıs bizim takıldığımız yere takılıyordu. İlk baştan 'altın satıyorum' dedi. ‘Nasıl satıyorsun abi’ diye sordum. 'Suriye’den gelen altınlar var' dedi. ‘Çalışır mısın’ diye sordu. 'Altın satacaksın' dedi. İstanbul’dan o adamla birlikte geldik.” dedi.

Gözaltına alınan Gürkan G., emniyete götürüldü.

“ÜZERİNDE 15 BİN 500’LİK SAHTE ÜRÜN VARDI”

Dolandırıcının yalanını ortaya çıkaran kuyumcu Rafet Göz, “Şahıs buraya bir bilezikle geldi. Bileziği ata lira ile değiştirmek istedi. Ürüne baktık ama çok profesyonelce yapıldığı için sahte olduğunu anlayamadım. Lakin kişinin hal hareketleri biraz huylandırdı beni. İşlemi yapıyordum ama yaparken biraz oyalandım olayı anlayabilmek için. Ben uğraşırken, daha önce diğer arkadaşlara verdiği ürünlerin sahte olduğu anlaşılmış. Arkadaşlar şahsı ararlarken, tesadüfen benim dükkanımda gördüler ve geldiler. Ürünlerin içerisinde çok düzgün yapılmış 22 ayar patenti var. Ancak ürünler tamamı sahte. Şahsın elinde 15 bin 500 TL değerinde sahte ürün vardı.” diye konuştu.

“BİLDİĞİNİZ KUYUMCULARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN”

Yaşanan olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şunları söyledi:

“Bu tarz olaylarla biz çok sık karşılaşıyoruz. Altın fiyatlarının 300 TL’nin üstüne çıkmasından sonra daha sık olmaya başladı. Şimdi 500 TL’nin üzerine çıkmasından sonra daha da sık görmeye başlayacağız gibi. Çünkü insanlar çalışmadan havadan para kazanmanın derdindeler. Kuyumcular da dolandırıcıların gözdesi durumunda. En rahat nakit para alabilecekleri yer kuyumcular.

Vatandaşları biz özellikle ikaz ediyoruz, tanıdığınız bildiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın. Hangi şehirden alırsanız alın ama daha önce alışveriş yaptığınız ve yerleşik bir kuyumcudan alın. Kuyumcular odasına ve kuyumcu derneklerine kayıtlı olan yerlerden alın.

Mağazalardan satılan ürünleri biz Kuyumcular Odası olarak sürekli olarak denetliyoruz. Esnaf arkadaşımıza güvenmediğimiz için denetleme yapmıyoruz, sahte ürünü yanlışlıkla almışlar ise biz bunları ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz.”