Samsun'da sahte dolar ve uyuşturucuya tutuklama 44 adet sahte 100 dolarlık banknot ve 396,44 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1’i, tutuklandı.

DHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yolcu otobüsüyle sahte para ve uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine B.Ö. ve T.Y. isimli kadını takibe aldı.

44 adet 100 dolarlık sahte banknot

Ekipler, yolcu otobüsüyle Samsun Terminali’ne gelen şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin çantasında ve ikametinde yapılan aramalarda, 44 adet sahte 100 dolarlık banknot ve 396,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Y., savcıya verdiği ifadenin ardından serbest kalırken, B.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.