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- Samsun’da saldırıda yaralanan genç, hastaneden kaçmak istedi
Samsun’da saldırıda yaralanan genç, hastaneden kaçmak istedi
- İHA
- 14.03.2022 - 09:47
Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Aysu Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki P.P., sol bacağının 2 yerinden yaralandı.
Yaralı genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kimliği belirsiz silahlı saldırgan ise kaçtı.
SEDYEDEN KALKIP, KOŞMAYA BAŞLADI
Hastanede tedavi altına alınan P.P., acil servisten kaçmak istedi.
Yattığı sedyeden kalkan P.P.'yi tedavi olması için polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, yaralı genç aniden fırlayarak koşmaya başladı.
Polisin müdahalesi sonucu hastaneden kaçması engellenen P.P. tedavi altına alındı.
Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan hastaneden kaçmak istedi VİDEO
OCAK AYINDA DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
P.P.'nin 13 Ocak tarihinde de Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki berber dükkanında silahlı saldırıya uğradığı ve sağ dizinden yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.