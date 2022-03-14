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    Samsun’da saldırıda yaralanan genç, hastaneden kaçmak istedi

    Silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki genç, hastaneden kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Tedavi altına alınan gencin 1,5 ay önce yine saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 09:47
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    Samsun’da saldırıda yaralanan genç, hastaneden kaçmak istedi

    Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Aysu Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki P.P., sol bacağının 2 yerinden yaralandı.

    Yaralı genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kimliği belirsiz silahlı saldırgan ise kaçtı.

    SEDYEDEN KALKIP, KOŞMAYA BAŞLADI

    Hastanede tedavi altına alınan P.P., acil servisten kaçmak istedi.

    Yattığı sedyeden kalkan P.P.'yi tedavi olması için polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, yaralı genç aniden fırlayarak koşmaya başladı.

    Polisin müdahalesi sonucu hastaneden kaçması engellenen P.P. tedavi altına alındı.

    Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan hastaneden kaçmak istedi VİDEO

    OCAK AYINDA DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

    P.P.'nin 13 Ocak tarihinde de Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki berber dükkanında silahlı saldırıya uğradığı ve sağ dizinden yaralandığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da saldırıda yaralanan genç, hastaneden kaçmak istedi #1

    Samsun’da saldırıda yaralanan genç, hastaneden kaçmak istedi #2

    Samsun’da saldırıda yaralanan genç, hastaneden kaçmak istedi #3


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