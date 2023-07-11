Samsun'da sel istinat duvarını yıktı Çarşamba ilçesinde sağanak yağışın etkisine dayanamayan bir okulun istinat duvarının biriken sular sebebiyle yıkıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Temmuz ayını neredeyse yarılarken, sağanak yağış kentleri etkisi altına aldı.

Orta Karadeniz sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı.

Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde Çayvar İlk ve Ortaokulu’nun bulunduğu bahçe istinat duvarı önceki gün ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışta biriken sulara teslim oldu.

İstinat duvarını yıkıldı

Sağanak yağışın biriktirdiği sular, okulun istinat duvarını yıkarken, duvarın yanında bulunan elektrik direğinde de hasar oluşturdu.

O anlar kaydedildi

Okulun istinat duvarının yıkılma anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.