İHA
Temmuz ayını neredeyse yarılarken, sağanak yağış kentleri etkisi altına aldı.
Orta Karadeniz sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Samsun'un Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı.
Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde Çayvar İlk ve Ortaokulu’nun bulunduğu bahçe istinat duvarı önceki gün ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışta biriken sulara teslim oldu.
İstinat duvarını yıkıldı
Sağanak yağışın biriktirdiği sular, okulun istinat duvarını yıkarken, duvarın yanında bulunan elektrik direğinde de hasar oluşturdu.
O anlar kaydedildi
Okulun istinat duvarının yıkılma anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.