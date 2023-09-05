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Samsun'da sel suları bir iş yerine 5 milyon lira zarar verdi Abone Olun

Samsun'da sel suları bir iş yerine 5 milyon lira zarar verdi Hafta sonu başlayan sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Selin meydana geldiği kentte, bir iş yerine ait tüm ürünler sel sularıyla devrildi. Oluşan hasar kamerada.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yurdun birçok noktasında sel felaketi yaşanıyor. Pazar gününden bu yana etkili olan sağanak yağmur, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu illerden biri de Samsun... İş yerleri sele teslim oldu Şehrin yüksek kesimlerinden gelen sel suları bulvar, cadde ve sokakları gel çevirdi, iş yerlerini bastı. Selden yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanların duvarları patladı Azgın sel suları İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iş yerlerine büyük zarar verdi. Otoparkı basan sel suyundan iş yerlerinin duvarları patladı. Bir cep telefoncu dükkanından sel sularına kapılan telefonlar, cep telefonu ile görüntülendi. 5 milyon lira zarar oluştu Samsunpark Alışveriş Merkezi'nin (AVM) altındaki otopark giren su iş yerinin içini bastı ve işletme yetkililerinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 5 milyon lira zarara yol açtı. Alışveriş merkezini suyun basma anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

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