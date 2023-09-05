Yurdun birçok noktasında sel felaketi yaşanıyor.
Pazar gününden bu yana etkili olan sağanak yağmur, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Bu illerden biri de Samsun...
İş yerleri sele teslim oldu
Şehrin yüksek kesimlerinden gelen sel suları bulvar, cadde ve sokakları gel çevirdi, iş yerlerini bastı.
Selden yeni görüntüler ortaya çıktı.
Dükkanların duvarları patladı
Azgın sel suları İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iş yerlerine büyük zarar verdi.
Otoparkı basan sel suyundan iş yerlerinin duvarları patladı. Bir cep telefoncu dükkanından sel sularına kapılan telefonlar, cep telefonu ile görüntülendi.
5 milyon lira zarar oluştu
Samsunpark Alışveriş Merkezi'nin (AVM) altındaki otopark giren su iş yerinin içini bastı ve işletme yetkililerinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 5 milyon lira zarara yol açtı.
Alışveriş merkezini suyun basma anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.