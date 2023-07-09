Samsun'da sele kapılan kadının cansız bedeni bulundu

DHA
Orta Karadeniz sağanak yağmurun etkisinde.
Samsun'un Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı.
Sel sularına kapıldı
Odun toplamak için dışarı çıkan engelli Türkan Yılmaz da sel sularına kapıldı.
Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekibi gönderildi.
6 kilometre uzakta bulundu
Ekipler, saat 08.00 sıralarında Yılmaz'ın 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.