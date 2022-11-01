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    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı

    Sevgilisiyle tartıştan sonra çatıya çıkan yabancı uyruklu genç, yürekleri ağza getirdi. 2 saatlik bir ikna çabasının ardından çatıdan inen genç, hastaneye götürüldü.
    • 01.11.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:37
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    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı

    Samsun'un İlkadım ilçesi, Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki 8 katlı bir apartmanda oturan yabancı uyruklu Muhammed M. A. R. (17), kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra çatıya çıktı.

    Zaman zaman çatıdan sarkan Muhammed M. A. R.’yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Güzergah, trafiğe kapatıldı

    Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

    Polis ekipleri bulvarın bir güzergahını trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı #1

    Yukarıda can pazarı, aşağıda canlı yayın telaşı

    Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sürecinde hem yoldan geçen ve hem de çevrede bulunan bazı kişiler, cep telefonlarıyla canlı yayın yapma derdine düştü.

    Buna trafikte seyir halinde olan bazı sürücüler de dahil oldu.

    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı VİDEO

    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı #2

    “Sevgilim için yaptım”

    Görüntü almak için trafiği yavaşlatanlar, yolda ilerlemek isteyen diğer sürücüleri de sinirlendirdi.

    Uzun ikna çabaları sonrasında çatıdan indirilen Muhammed M. A. R., ambulansa götürülürken, “Sevgilim için yaptım.” dedi.

    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı #3

    Sağlık ekiplerine teslim edildi

    Olaya tanıklık edenlerden biri ise “Çatıdaki kişi yabancı uyrukluymuş. Genç çocuk sevgilisiyle kavga edince çatıya çıkmış. Böyle şeylerin olmaması lazım.” ifadelerini kullandı.

    İHA'nın haberine göre sağlık ekiplerine teslim edilen 17 yaşındaki genç, sağlık kontrolü için ambulansla Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı #4


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