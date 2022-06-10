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Samsun'da sigara almak için girdiği marketten telefon çaldı

Samsun'da sigara almak için girdiği marketten telefon çaldı

Bir markete girip sigara isteyen genç kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.