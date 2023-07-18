İHA
Samsun'da yangın paniği yaşandı.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.
Evde tek başına kaldığı öğrenilen ikamet sahibi Selim Çebi, balkonda sigara içtikten sonra evin içerisine girdi.
Kendini dışarı attı
Bir süre sonra balkondan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi kendini dışarıya attı.
Bu sırada dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
1'i polis 2 kişi etkilendi
Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında evde bulunan vatandaşları tahliye etmek isteyen bir polis memuru ve ev sahibi dumandan etkilendi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.