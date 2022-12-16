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    Samsun'da silahla yaralamaya tutuklama

    Bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 16.12.2022 - 18:48
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    Samsun'da silahla yaralamaya tutuklama

    Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu U.C., ayağından yaralandı.

    Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen K.D.(18) kaçtı.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Cezaevine gönderildi

    K.D., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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