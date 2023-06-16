Samsun'da silahlı çatışmada yaralanan şahıs doktora saldırdı Samsun'da akrabalar arasında yaşanan çatışmada yaralandığı için hastaneye kaldırılan 7 kişiden biri acil serviste görevli doktora saldırdı.

AA

Samsun'un Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında husumet yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu Bafracalı muhtarı ve aynı zamanda Terme Odası Başkanı olan Ferda E., Nazlıbey E., Ramazan E., Tayfun E., Fethi E. ve Hasan E. silahla vuruldu.

Olayda tüfekle ateş açtığı iddia edilen Ulutan E. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Acil serviste çalışan doktoru da darbettiler

Yaralılardan Nazlıbey E.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Ekrem K.'yi darp ederek yaraladığı ileri sürüldü.

Yaralı doktor, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.