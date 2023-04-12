Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.M.T.(22) sağ ayağından yaralandı.

Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen V.K.(20) ise olay yerinden kaçtı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen V.K.'yi bu sabah yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı