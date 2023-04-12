Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.M.T.(22) sağ ayağından yaralandı.
Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Gözaltına alındı
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen V.K.(20) ise olay yerinden kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen V.K.'yi bu sabah yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.