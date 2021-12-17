Samsun'da sınıf öğretmenine cinsel saldırıdan tutuklama

Daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı ortaya çıkan öğretmen Yüksel Özkan, 9 öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, 9 öğrencisine cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan, 'cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yüksel Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇTAN YARGILANDI

Yüksel Özkan'ın 2016 yılında Canik ilçesinde bir başka okulda görevliyken öğrencilerine yönelik taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Özkan'a, tutuksuz yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası verildiği, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Özkan’ın, ayrıca 2010 yılında da bir lise öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.



