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    Samsun'da, sitedeki musalla tezgahı çalındı

    Gece saatlerinde siteye giren 2 şahsın musalla tezgahını çaldıkları anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 11.11.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 18:00
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    Samsun'da, sitedeki musalla tezgahı çalındı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine gece saatlerinde giren 2 hırsız, site sakinleri vefat ettiğinde tabutun üzerine konulup helallik alındığı demir musalla tezgahını çaldı.

    Site yönetim kurulu başkanı Ali İren, sabah demir musalla tezgahının yerinde olmadığını gördü.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İren, hırsızlık olayını polise haber verildi.

    “Ne yapacak diye biz de şaşırdık”

    İHA’nın haberine göre; Ali İren, olaya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    “Apartman sakinlerinden vefat eden olunca sitelerin önünde özel bir yere yerleştirdiğimiz 50-60 kilo ağırlığındaki demirden musalla tezgahının çalındığını fark ettim. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını tespit ettik. Ne yapacak diye biz de şaşırdık. Şikayetçi olduk.”

    Samsun'da, sitedeki musalla tezgahı çalındı VİDEO


    1 şüpheli, kapalı cezaevine gönderildi

    İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden E.Ö.'yü (24) gözaltına aldı.

    Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen E.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

    Samsun da, sitedeki musalla tezgahı çalındı #1

    Samsun da, sitedeki musalla tezgahı çalındı #2

    Samsun da, sitedeki musalla tezgahı çalındı #3


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