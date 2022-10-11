Samsun'da şoföre tüfek dayayarak taksisini gasbeden çocuk yakalandı

İlkadım ilçesinde bindiği taksinin şoförünün başına pompalı tüfek dayayan 17 yaşındaki çocuk, aracı alarak kaçtı. Ekiplerin peşine düştüğü çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki taksi durağına giden 17 yaşındaki R.A., 55 T 0064 plakalı taksiye bindi.

Yolculuk sırasında 17 yaşındaki genç, çantasından pompalı tüfeği çıkarttı.

Şoförü pompalı ile tehdit etti

Pompalı tüfeği taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti.

Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi'nde araçtan aşağı indirip, direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı.

Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi, gasbdilen taksiyi bulmak için harekete geçti.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde R.A.'yı durdurdu. Polis, R.A.'yı gasbettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

R.A.'nın üzerinde bulunan biber gazı ve tüfeğe ait fişek, araçtan ise pompalı tüfek ele geçirildi.

Saldırgan, gözaltına alındı

Gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.