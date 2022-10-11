Petrol
94.23
-2.04%
Euro
18.0243
-0.03%
Dolar
18.5846
0.04%
Altın
994.5
-0.22%
Borsa
3579
-0.07%
Bitcoin
358.894
-1.22%
BTXN Coin
8.07
-8.29%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Samsun'da şoföre tüfek dayayarak taksisini gasbeden çocuk yakalandı

    İlkadım ilçesinde bindiği taksinin şoförünün başına pompalı tüfek dayayan 17 yaşındaki çocuk, aracı alarak kaçtı. Ekiplerin peşine düştüğü çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı.
    • 11.10.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da şoföre tüfek dayayarak taksisini gasbeden çocuk yakalandı

    Samsun'un İlkadım ilçesindeki taksi durağına giden 17 yaşındaki R.A., 55 T 0064 plakalı taksiye bindi.

    Yolculuk sırasında 17 yaşındaki genç, çantasından pompalı tüfeği çıkarttı.

    Şoförü pompalı ile tehdit etti

    Pompalı tüfeği taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti.

    Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi'nde araçtan aşağı indirip, direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı.

    Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi, gasbdilen taksiyi bulmak için harekete geçti.

    Kovalamaca sonucu yakalandı

    Polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde R.A.'yı durdurdu. Polis, R.A.'yı gasbettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    R.A.'nın üzerinde bulunan biber gazı ve tüfeğe ait fişek, araçtan ise pompalı tüfek ele geçirildi.

    Saldırgan, gözaltına alındı

    Gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Samsun da şoföre tüfek dayayarak taksisini gasbeden çocuk yakalandı #1

    Samsun da şoföre tüfek dayayarak taksisini gasbeden çocuk yakalandı #2

    Samsun da şoföre tüfek dayayarak taksisini gasbeden çocuk yakalandı #3


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Ekim Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Ekim Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Batman'da sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Batman'da sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti

    Görüş Bildir