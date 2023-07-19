Samsun'da sokak kedilerini kovan adamı bıçakladılar Evinin önündeki sokak kedilerini kovduğu için önce aracının lastikleri kesilen şahıs daha sonra da bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

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İHA

Kedileri kovdu, şimdi ölümle pençeleşiyor…

Olay yeri Samsun’un İlkadım ilçesi.

Ali B., sokak kedilerini kovduğu iddiasıyla tanımadığı kişiler ile aralarında tartışma çıktı.

5 yerinden bıçaklandı

Kimliği belirsiz şahıslar, Ali B.'nin Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin 3 lastiğini kesti.

Ali B., aracının lastiği ile ilgilenirken, gece saat 00.15 sıralarında bu kez aynı şahısların bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtının 2 yerinden, sağ baldırının da 3 olmak üzere 5 yerinden bıçaklanan Ali B., sokakta olduğu yerde kanlar içinde yere yığılıp kaldı.

Saldırganlar aranıyor

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de, kaçan saldırganların peşine düştü.

Kimliği belirsiz şahısların hala arandığı belirtilirken, dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma devam ediyor.