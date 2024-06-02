Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hastanelik oldu Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk kaçarken düşerek hastanelik oldu.

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İHA

Başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor.

Artan sayıları nedeniyle sokaklarda oynayan çocukların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler, yine bir yavrumuza saldırdı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dedesi Kamil Çelik'i ziyarete gelen 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gökay Eren, eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısına uğradı: Düşerek hastanelik oldu

Köpeklerden kaçarak canını kurtarmak isteyen çocuk, düşerek hastanelik oldu.

Dede Kamil Çelik ve komşular Gökay Erkan'ın yardımına koştu.

Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Gökay Erkan, "Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim, yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum" dedi.

"Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak"

Dede Kamil Çelik ise, "Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.

Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)