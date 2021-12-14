Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

İl merkezinde sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Narkotik Şube ekipleri, bu sabah sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bu kapsamda yapılan operasyonda 145,47 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 7,07 gram esrar maddesi, 513,75 gram metamfetamin maddesi, 17 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrarlı sigara, 10 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve 18 adet 9 mm çaplı dolu fişek ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin soruşturması sürdürülüyor.