Samsun'daki 'sanal devriye' ekibi, silahla havaya ateş paylaşımı yapan 14 kişiyi yakaladı Sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara yönelik incelemelerde bulunan sanal devriye ekipleri, Samsun'da silahla havaya ateş açan kişileri belirledi. Takip sonucu 14 şüpheli yakalandı.

İHA

Türkiye'nin siber suçlarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, ekipler tarafından yakından takip ediliyor.

Halkı kin ve düşmanlığa teşvik edici ve tehdit barındıran paylaşımlar yapanlar kısa sürede yakalanıyor.

Sanal devriye çalışması yapıldı

Bu kapsamda Samsun'da hareketlilik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya ve internet üzerinde "sanal devriye" çalışması yürüttü.

14 kişi yakalandı

Havaya ateş etmek suretiyle "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçunu işleyerek, görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 8 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)