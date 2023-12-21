Samsun'da sosyal medyadan tatil ilanıyla dolandırıcılığa hapis cezası Instagram hesabına verdiği tatil ilanı ile bir kişinin parasını alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 4 ay 2 gün hapis ve 41 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

İHA

Dolandırıcılık vakaları bitmek bilmiyor...

Samsun'da ikamet eden T.Ö., sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan gördüğü tatil ilanı üzerine ilanı veren A.K. ile telefonla görüşüp 5 gece 6 gün için fiyatta anlaştı.

A.K.'ye farklı havalelerle toplam 49 bin 600 lira para gönderen T.Ö. bir daha şahsın telefonuna ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp şikayetçi oldu.

Dava açıldı

A.K. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

4,5 yıl hapis cezası aldı

Davanın son duruşmasında A.K. "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 4 ay 2 gün hapis ve ayrıca 41 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)