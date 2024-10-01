Samsun'da suç makinesi muhtar gözaltına alındı Canik'de operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, mahalle muhtarını 92 bin 400 adet sentetik ecza hapla ilgili gözaltına aldı. Muhtarın önce daha önce madde ticaretinden hapis cezası olduğu ve bir davasının da sürdüğü öğrenildi.

İHA

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detayları hayrete düşürdü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi.

MUHTAR GÖZALTINDA

Operasyonda yapılan aramalarda 92 bin 400 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci ile oto galeri ve otopark sahibi olduğu öğrenilen Murat İ. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan Erdoğan Desteci ve Murat İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

MUHTAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Muhtar Erdoğan Desteci'nin 24 Mart 2022 tarihinde içinde bulunduğu araçta 33 bin sentetik ecza ile Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alındığı ve 13 ay tutuklu kaldıktan sonra uzun tutukluluk halinden dolayı tahliye edildiği öğrenildi.

Muhtar hakkında Amasya mahkemelerinin görevsizlik verdiği ve hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği, duruşmanın ise 14 Kasım 2024 tarihine ertelendi ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN HAPİS CEZASI ALMIŞ

Muhtar Desteci'nin yine başka bir "uyuşturucu ticareti" suçundan 25 Mart 2023 tarihinde tutuklandığı, 08 Ağustos 2023 tarihinde yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, sami ikrar ve iyi hal indirimi uygulanarak cezasının 2 yıl 1'aya indirilip tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Muhtar Erdoğan Desteci'nin mahalle muhtarı olarak 2020 yılında konuk olduğu yerel bir internet televizyonu programında da uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)