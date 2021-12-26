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    Samsun'da şüpheli ölüm: Ağzı kan içerisinde bulundu

    İlkadım ilçesinde seyyar köftecilik yapan şahıs, kıyma almak üzere gittiği kasapta, ağız ve burnundan kan gelmiş şekilde bulundu. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 17:22
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    Samsun'da şüpheli ölüm: Ağzı kan içerisinde bulundu

    Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan seyyar köfteci Mimin Yılmaz (65) kıyma almak üzere her zaman alışveriş yaptığı kasap dükkanına gitti.

    Kasap sahibi başka bir kasap dükkanına malzeme almaya gidip, işyerinde Yılmaz'ı bıraktı.

    DÖNDÜĞÜNDE DEHŞETLE KARŞILAŞTI

    Geri döndüğünde Yılmaz'ı lavabo kısmında ağzından burnundan kan gelmiş vaziyette bulunca sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mimin Yılmaz hayatını kaybetti.

    Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

    Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi

    Samsun da şüpheli ölüm: Ağzı kan içerisinde bulundu #1

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