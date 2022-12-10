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    Samsun’da şüpheli valiz paniği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’da bulunduğu sırada toplantıya katılacağı yerin yakınındaki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Şüpheli valizden giysi çıktı.
    • 10.12.2022 - 17:55
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    Samsun’da şüpheli valiz paniği

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

    Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle yapacağı toplantıya katılmak için alandan ayrıldı.

    Şüpheli valiz dikkat çekti

    Erdoğan’ın konuşmasının bitmesinden kısa süre sonra toplantının yapılacağı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’na yakın bir yer olan Kent Yönetim Merkezi ile İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi civarında mavi bir şüpheli valiz dikkat çekti.

    Fünye ile patlatıldı

    Valizin sahibinin çıkmamasının ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile patlattı.

    Samsun’da şüpheli valiz paniği #1

    Giysi olduğu ortaya çıktı

    Güvenlik önlemleri altında patlatılan valizin yanına giden ekipler, valizin içerisinde giysi olduğunu belirledi.

    Söz konusu alanda şüpheli valizden giysi çıkmasının ardından güvenlik şeritleri kaldırıldı.

    Samsun’da şüpheli valiz paniği #2

    Samsun’da şüpheli valiz paniği #3


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