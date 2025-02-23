Samsun'da sürücülerin karla imtihanı

İHA

Bafra-Sinop yolunda teyakkuzda olan Bafra Bölge Trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kayan araçları çıkartmak için seferber oldu.

Sinop istikametinden Samsun'a doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, Alaçam Yukarıelma mevkisinde kayarak refüjdeki kanala düştü.

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

"KIŞ LASTİĞİ OLMADAN YOLA ÇIKMAYIN"

Olay yerine gelen bölge trafik ve Alaçam İlçe Jandarma ekipleri yol güvenliğini alarak, iş makileri yardımıyla otobüsü düştüğü kanaldan uzun uğraşlar sonucu çıkarttı.

Habilli mevkisinde de bir otomobil sürücüsü buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Habilli Mahallesi Muhtarı'ndan destek isteyen trafik ekipleri otomobili traktör yardımıyla çekerek bulunduğu yerden kurtardı.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araç sürücülerine kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.