Samsun'da tabancasını kurcalayan kişi, arkadaşını başından vurdu

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evinde tabancasını eline alan 18 yaşındaki C.Ö., kurcalamaya başladı.
Bu sırada silah, kazara ateş aldı.
Başından vurdu
Silahtan çıkan kurşun, C.Ö.’nün 20 yaşındaki arkadaşı M.A.’nın başına isabet etti.
Ağır yaralanan M.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan gencin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Tutuklandı
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan C.Ö. de, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.