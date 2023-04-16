Samsun'da tabancasını kurcalayan kişi, arkadaşını başından vurdu
İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evinde tabancasını eline alan 18 yaşındaki C.Ö., kurcalamaya başladı.

Bu sırada silah, kazara ateş aldı.

Başından vurdu

Silahtan çıkan kurşun, C.Ö.’nün 20 yaşındaki arkadaşı M.A.’nın başına isabet etti.

Ağır yaralanan M.A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan gencin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tutuklandı

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan C.Ö. de, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da tabancasını kurcalayan kişi, arkadaşını başından vurdu
Samsun'da tabancasını kurcalayan kişi, arkadaşını başından vurdu