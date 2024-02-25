Samsun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü: 3 ağır yaralı

DHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı'nda Tolunay Kahrıman'ın kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücü Kahrıman ile araçtaki Eser K., Tuğrul T. ve Fuatcan K., ağır yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.
Sürücü hayatını kaybetti
Tedavi altına alınan yaralılardan Kahrıman, hayatını kaybetti.
Soruşturma sürüyor
Kazaya ilişkin polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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