Samsun'da tartıştığı ağabeyini vurdu İlkadım ilçesinde tartıştığı ağabeyi 22 yaşındaki E.K.’yi tüfekle sağ ayağından vurarak yaralayan 20 yaşındaki E.M.K., gözaltına alındı.

DHA

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kalkanca Mahallesi’nde yaşayan E.M.K. ve ağabeyi E.K. arasında evde tartışma çıktı.

Tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, büyümesiyle E.M.K., kardeşi E.K.’yi tüfek ile sağ ayağından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARDEŞ GÖZALTINDA

Ayağında 5 saçma girişi bulunan E.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.

AĞABEY - KARDEŞ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

E.M.K.’nin kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan 12, ağabeyi E.K.’nin ise kasten yaralama ve evden hırsızlık gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)