Samsun'da tartıştığı eşi tarafından önce bıçakla sonra makasla saldırıya uğradı

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından önce bıçakla sonra makasla saldırıya uğradı

İlkadım ilçesindeki şahıs, 4 çocuğunun annesine önce bıçakla ardından makasla saldırdı. Ağır yaralı kadının tedavisi devam ediyor.

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu Naseer M.I.A.S.(45) ile 4 çocuğunun annesi eşi Noor H.M.A.A.(36) tartışmaya başladı.

Giderek alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, saldırgan koca, önce eline geçirdiği bıçakla, ardından ise makasla eşine saldırdı.

Defalarca kesici alet darbesi alan kadın, kanlar içerisinde kaldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yabancı uyruklu koca ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.