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    Samsun'da tartıştığı eşini tüfekle vurdu

    Samsun'da A.P. adlı kadın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darbeden eski eşi Ali D.'yi tüfekle vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 08:49
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    Samsun'da tartıştığı eşini tüfekle vurdu

    Samsun'un Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Ali D. ile eski eşi 51 yaşındaki A.P. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., eski eşini darbetti. A.P. ise evde bulunan tüfekle Ali D.’ye ateş etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Göğüs bölgesinden yaralanan Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, A.P. ise olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Ali D.’nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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