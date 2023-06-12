Samsun'da tartıştığı husumetlisini başından vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde, 16 yaşındaki F.T. ve aynı yaştaki arkadaşı K.A.D., mahalle muhtarlığının önünde 26 yaşındaki husumetlisi S.T.'yi bekledi.
Bir süre sonra S.T.'nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, husumetlisinin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı, F.T. ve K.A.D. kaçtı.
Hayati tehlikesi dürüyor
İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., önce özel bir hastaneye, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Polis çalışma başlattı
Polis ekipleri, K.A.D.'yi bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede, ev hapsi cezasına çarptırıldı. F.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.