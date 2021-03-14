Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
453.301
1.24%
EXEN Coin
14.07
-5.06%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti

    Motorlu testereyle odun kesimi yaparken boynundan ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti

    Samsun’un Canik ilçesinde 22 yaşındaki Barış Keskin bahçede odun keserken ağaç motorunun sıçramasıyla boynundan yaralandı.

    Olay, 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.

    KURTARILAMADI

    Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

    Olayın yaşandığı bahçede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Gencin cansız bedeninin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderileceği öğrenildi.

    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti #1

    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti #2

    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti #3

    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti #4

    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti #5

    Samsun’da testereyle yaralanan genç hayatını kaybetti #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir