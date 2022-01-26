Samsun’da tır iki otomobile çarptı: 1 ölü

Samsun’da tır iki otomobile çarptı: 1 ölü

Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Nugzar B. yönetimindeki VD-486-DV Gürcistan plakalı tır, Samsun’un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde bulunan trafik ışıklarında önce Cemal A. yönetimindeki 61 SA 557 plakalı otomobile, ardından da Günzer A.'nın kullandığı 55 DD 658 plakalı araca çarptı.

Çarpma sonucunda otomobil sürücüleri Cemal A. ve Günzer A. yaralandı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerinde 112 Acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Cemal A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.