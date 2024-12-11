Samsun'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İHA
Mersin'den Samsun yönüne seyir halinde olan Mert Tekeli yönetimindeki tır, Samsun'un Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan tır, bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki reklam panosuna çarparak uçuruma yuvarlandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Yaralanan sürücü Mert Tekeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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