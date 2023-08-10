Samsun'da tırcı damada arkadaşlarından sürpriz İlkadım'da dünyaevine giren İpek Nur-Rahmi Arslan çiftinin düğün konvoyunda arkadaşları sürpriz şekilde 10 tır ile katıldı. Damat rahatsızlık için özür diledi.

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DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 30 Temmuz'da düğünleri yapılan İpek Nur-Rahmi Arslan çiftinin konvoyuna, tır şoförü olan damadın arkadaşları 10 tır ile katıldı.

Bu nedenle trafikte hem sıkışma meydana geldi hem de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Damat Rahmi Arslan, mahalleliden özür diledi.

"Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz"

Arslan, "Öncelikle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çok beklenmedik bir konvoy oldu. 10 tane tır vardı. Kornalarımız biraz rahatsızlık vermiş olabilir ama hayatımızda bir kez yaşıyoruz bunu. İnsanların bizi anlayışla karşıladıklarını düşünüyorum. Ben de ana yolda oturuyorum, bazen 3-4 konvoy geçiyor bir günde. Ben gördükçe mutlu oluyorum. Arkadaşlarımız da bize böyle bir sürpriz yapmış, kırmak olmazdı. Düğünümüz de harika oldu, herkese çok teşekkürler" diye konuştu.