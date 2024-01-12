Samsun'da trafik güvenliğini hiçe sayan motosikletlilere ceza

DHA
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada trafiği tehlikeye düşüren sürücüler E.A. ve Y.H.Ö.’yü, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı’ndaki Yeşilyurt Kavşağı’nda yakaladı.
2 bin 886’şar lira ceza
Sürücülere, 2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/1, 66 ve 73/a maddelerinden 2 bin 886’şar lira idari para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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