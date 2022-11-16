Samsun'da trafik kurallara uymamanın sonuçları kamerada

Kent genelinde yaşanan birbirinden ilginç kazalar, hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına ne kadar duyarsız olduklarını bir kez daha ortaya serdi.

Samsun'da son zamanlarda meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücüleri dikkatsizliği birçok kazaya yol açıyor.

Dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile kameralara saniye saniye kaydediliyor.

Samsun Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazaları paylaştı.

Bisiklet sürücüsü havada taklalar attı

Atakum ilçesinde, trafikte seyir halinde giden ticari araç sürücüsü ile bisiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Bisiklet ve aracın şiddetki çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yerde sürüklendi. O anlara tanıklık eden vatandaşların deyim yerindeyse yürekleri ağzına geldi.

Samsun'da ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü takla attı VİDEO

Yaya yolunu kullanmayan vatandaşa dolmuş çarptı

İlkadım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yaya yolundan gitmeyen bir vatandaşa dolmuş çarptı.

Yoldaki yayaya çarpmamak için arkasından geçmeye çalışan dolmuş geçemeyince kaza ile sonuçlandı ve çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı.

Sağına soluna bakmayınca kendini kazada buldu

Atakum ilçesinde meydana gelen kazada ise yine yaya yolunu kullanmaya bir vatandaş, karşıdan karşıya geçerken sağ ve soluna bakmayarak, koşarak geçmeye çalışınca motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmayla beraber vatandaş yere düşerek yaralandı.

"Dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"

Son olarak, Atakum ilçesinde yine bir trafik kazası meydana geldi.

3 şeritli bir yolda orta şeritten kavşağa dönmek isteyen sürücüye, sol şeritten hızla gelen bir ticari araç çarptı. Sol şeritten hızla gelen araç, levhalara ve yaya yoluna çıkarak durabildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, meydana gelen kaza görüntülerini, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajı ile paylaştı.

İHA'nın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtti.