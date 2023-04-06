Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda, Hamdi S. idaresindeki 34 DHJ 228 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 55 LM 743 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce yol kenarında refüje çarpıp daha sonra takla attı.
3 kişi yaralandı
Kazada araç sürücüsü Hamdi S. İle Kamile S. ve Seyit Ahmet K. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.