Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i sağlık çalışanı 7 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Süleyman Ö'nün kullandığı otomobil, Karadeniz sahil yolu Atatürk Bulvarı Ankara kara yolu ayrımında refüje çarparak savruldu.

Süleyman Ö, savrulduktan sonra aynı yönde seyir halinde olan Onur K. idaresindeki otomobile çarptı.

5'İ SAĞLIK ÇALIŞANI 7 KİŞİ YARALANDI

Sağlık çalışanı Onur K. idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Onur K. ve sağlık çalışanı 4 arkadaşı ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sağlık çalışanları, görev yaptıkları özel hastaneye, diğer yaralılar ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre kapanan Karadeniz sahil yolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.