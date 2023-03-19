Samsun'da trafik kazası! Tır moturu karşı yola uçtu Yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçen tırın motoru yerinden çıkarak karşı şeride fırlamasıyla meydana gelen kazada araç makaslama yaparken, yabancı uyruklu sürücü yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan trafik kazası şoke etti.

İstanbul'dan yüklediği gümrük malı olan demir aksamları Özbekistan'a götüren Bekhruz Akhmedov idaresindeki çekici, dorse plakalı tır, rampa aşağı inerken kaydı.

Bunun üzerinde refüjdeki demir bariyerleri, ağaçlar ve elektrik direğini parçalayarak makaslama yaptı.

Motor karşı şeride fırladı

Tır yaklaşık 60 metrelik bariyerleri parçalarken, araçtan fırlayan aracın motoru karşı şeride fırladı.

Sürücü yaralandı

Kazada Özbekistan uyruklu tır sürücüsü Bekhruz Akhmedov yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye temizleme yaptı

Yola saçılan parçalanmış bariyer ve ağaç parçaları ise itfaiye ekipleri ile karayolları ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.

Trafik tek şeride indi

Trafik polisleri ise yolun kapanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.