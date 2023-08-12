Samsun'da trafik kazasında ölen eşinin namazı kıldırdı Terme ilçesinde otomobilin, akaryakıt istasyonundan çıkan tıra yandan çarptığı kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Havva Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk annesi Çelik’in cenaze namazını eşi Ferda Çelik kıldırdı.

DHA

Samsun'un Terme ilçesinde Samsun- Ordu kara yolunun Söğütlü mevkisinde 6 yaşındaki çocukları T.Y.Ç.'yi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sağlık kontrolüne götürdükten sonra Ordu'nun Gölköy ilçesine dönmek için yola çıkan Ferda Çelik yönetimindeki 52 DH 615 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Kenan Mammadov'un kullandığı 20 ZB 870 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Çelik ile eşi Havva ve çocukları T.Y.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kurtarılamadı

Durumu ağır olan Havva Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ferda Çelik ve çocuğu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Toprağa verildi

Havva Çelik’in cenazesi yakınları tarafından alınarak Gölköy ilçesi, Kale Mahallesi’ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Havva Çelik için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını eşi kıldırdı

Namazı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan eşi Ferda Çelik kıldırdı.

Namazın ardından Çelik, aile kabristanlığında toprağa verildi.