Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi Kocadağ mevkisinde bu akşam saatlerinde meydana gelen acı olayda, , 75 yaşındaki İbrahim Ağce idaresindeki traktör, yolda odun çektiği sırada kontrolden çıktı.

Bunun üzerine Ağce, devrilen traktörün altında kaldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Yürek burkan kazada Ağce, olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim Ağce'nin cansız bedeni AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.