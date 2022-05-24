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    Samsun'da tramvay genç kıza çarptı

    Karşıdan karşıya geçmek isterken tramvay yolunu kullanan 19 yaşındaki genç, hastanelik oldu.
    • 24.05.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:46
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    Samsun'da tramvay genç kıza çarptı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Liman Tramvay Durağı'ndan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Z.N.Y.'ye tramvay çarptı.

    Genç kız tramvay ile rayların arasında sıkıştı.

    Yardımına itfaiye yetişti

    Çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Z.N.Y., ambulansa Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Vatman gözaltında

    DHA'nın haberine göre tramvayın vatmanı T.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da tramvay genç kıza çarptı #1

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