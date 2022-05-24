Samsun'da tramvay genç kıza çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isterken tramvay yolunu kullanan 19 yaşındaki genç, hastanelik oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Liman Tramvay Durağı'ndan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Z.N.Y.'ye tramvay çarptı.

Genç kız tramvay ile rayların arasında sıkıştı.

Yardımına itfaiye yetişti

Çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Z.N.Y., ambulansa Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Vatman gözaltında

DHA'nın haberine göre tramvayın vatmanı T.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.