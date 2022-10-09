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    Samsun'da tramvay yoluna giren araç korku dolu anlar yaşattı

    Atakum'da Körfez Tramvay İstasyonuna giren otomobil kilometreler boyu demiryolunda seyretti. Önde otomobilin, arkasında ise tramvayın geldiğini gören vatandaşların yürekleri ağızlara geldi.
    • 09.10.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 12:26
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    Samsun'da tramvay yoluna giren araç korku dolu anlar yaşattı

    Samsun'un Atakum ilçesinde günün yoğun olduğu saatlerde tramvay hattına giren otomobil sürücüsü, durakta bekleyen vatandaşları hayrete düşürdü.

    Kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, Körfez Tramvay İstasyonu yanındaki hemzemin geçitten geçerken tramvay hattına girdi.

    Otomobil tramvay hattında seyretti

    Etrafı çevrili olan hattan çıkamayan araç, kilometrelerce rayların üzerinde gezindi.

    Bu sırada önde araç, arkada tramvayın seyretmesi yürekleri ağza getirdi.

    O anlar kameralara yansıdı

    Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün tramvay hattına neden girdiği ise bilinmiyor.

    Samsun'da tramvay yoluna giren araç korku dolu anlar yaşattı VİDEO

    "Burada çok büyük bir sorumluluk altına girdik"

    İHA'nın haberine göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Akıllı şehirler kapsamında bütün kavşaklarımızın ve zemin geçitlerimizin modernizasyonu yapıldı. Geometrik düzenlemeleri yapıldı. Bu özellikle hem karayolu araçları için hem de yayalar için bir disiplinin sağlanması amacıyla yapıldı. Burada çok büyük bir sorumluluk altına girdik. Olan kazaların çoğunluğu vatandaşların ve karayolu sürücülerinin biraz dikkatsizliklerinden ve sistemi tanımamalarından kaynaklıdır. Artık kaza olması durumunda veya ramak kala dediğimiz kazayla burun buruna kaldığımız hususlardan ziyade biraz daha kazaları öngörebilecek bir yapıya büründük. Tehlikenin gelebileceği noktaları tespit ettik. Tüm makinist arkadaşlarımızla da bunları paylaştık. Bütün eğitimlerde de biz bu konunun üzerine düştük." dedi.

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