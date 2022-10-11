İlkadım ilçesinde müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracını gasbederek kaçan 17 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki R.A., durakta yolcu bekleyen U.T. idaresindeki 55 T 0064 plakalı ticari taksiye yolcu gibi bindi.

Çantasında bulunan pompalı tüfeği çıkartıp taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti. Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi'nde araçtan aşağı indirip, direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı.

Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi, gasbedilen taksiyi bulmak için alarma geçti. R.A. idaresindeki taksinin peşine düşen polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde onu durdurdu.

Samsun'da tüfekle taksiyi gasbeden 17 yaşındaki çocuk tutuklandı VİDEO



Gasbettiği taksiyle birlikte yakalandı

Polis, R.A.'yı gasbettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. R.A.'nın üzerinden biber gazı ve tüfeğe ait fişek, araçtan ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinden gezmek için Samsun'a gelen R.A.'nın taksiyi araçlara olan hevesinden dolayı sürmek için gasbettiğini söylediği ve çantasında maske ve polis çakar lambasının da ele geçirildi öğrenildi.

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan R.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.