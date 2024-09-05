Samsun'da tuvaletini yapan şahsa köpek saldırdı İlkadım'da bir iş yerinin bahçesinde ihtiyacını gidermek isteyen Abdullah Aydın, bekçi köpeğinin saldırısına uğrayarak feci halde yaralandı.

İHA

Samsun’da yaşayan Abdullah Aydın, İlkadım ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada çok sıkışınca ihtiyacını gidermek üzere bir yer aramaya başladı.

Kıran Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesine giren Aydın, bahçede zincirle bağlı olan Anadolu çoban köpeği kırması cinsi bekçi köpeğinin saldırısına uğradı.

BEKÇİ KÖPEĞİ SALDIRDI

Köpeğin sol omzunu, sol göğüs bölgesi ile sağ bacağının çeşitli yerlerinden ısırarak kanlar içinde bıraktığı 3 çocuk babası Abdullah Aydın, ölümden döndü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Aydın, tedavi altına alındı.

"BOĞAZINI TUTUP İTTİM, YOKSA ÖLDÜRECEKTİ"

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Abdullah Aydın, "Tuvalet ihtiyacını gidermek için iş yerinin bahçesine girdim. Köpek bir anda bana saldırdı ve ısırdı. Az daha paramparça ediyordu. Boğazını tutup iterek kendimi kurtardım. Yoksa beni öldürüyordu." dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)