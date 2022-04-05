Petrol
108.88
1.26%
Euro
16.16
0.30%
Dolar
14.71
0.24%
Altın
911.48
-0.12%
Borsa
2323
0.48%
Bitcoin
687.949
1.35%
BTXN Coin
33.97
-3.02%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Samsun'da uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü yaşamını yitirdi

    Taş ocağında toprak kayması sonucu kamyonuyla 50 metreden uçuruma yuvarlanan sürücüsü, aracın içinde sıkışarak can verdi.
    • 05.04.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü yaşamını yitirdi

    Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde bulunan belediyeye ait taş ocağında feci bir kaza yaşandı.

    50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

    Taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada Nihat Yılmaz’ın kullandığı damperli kamyon, toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    ARACIN İÇİNDE SIKIŞARAK CAN VERDİ

    İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz, olay yerinde feci şekilde can verdi.

    Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü yaşamını yitirdi #1

    Samsun da uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü yaşamını yitirdi #2

    Samsun da uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü yaşamını yitirdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da kız çocuğunun fotoğrafını çeken adamı öldürdüler
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da kız çocuğunun fotoğrafını çeken adamı öldürdüler

    Esenyurt'ta zorla ara sokağa götürdüğü kadını öldürdü
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta zorla ara sokağa götürdüğü kadını öldürdü

    Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

    Görüş Bildir