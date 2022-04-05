Samsun'da uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü yaşamını yitirdi

Taş ocağında toprak kayması sonucu kamyonuyla 50 metreden uçuruma yuvarlanan sürücüsü, aracın içinde sıkışarak can verdi.

Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde bulunan belediyeye ait taş ocağında feci bir kaza yaşandı.

50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada Nihat Yılmaz’ın kullandığı damperli kamyon, toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞARAK CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.