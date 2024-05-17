Samsun'da üniversite öğrencisi emlakçıyı tabancayla yaraladı Atakum ilçesinde üniversite son sınıf öğrencisi genç, emlakçıyı tabancayla vurarak yaraladı. K.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki K.S.F., emlakçı M.K.'yi iş yerinin önünde tabancayla bacağının 2 yerinden yaralayıp kaçtı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.K., tedavi altına alındı.

Alay ettiği için vurduğunu söyledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S.F., doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için emlakçıyı tabancayla yaraladığını ileri sürdü.

Yaralı emlakçı M.K. ise kendisini vuranı tanımadığını, iş yeri önüne gelen gençlerin burada park halindeki aracı sorup kendisine ateş ettiğini belirtti.

Tutuklandı

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen üniversiteli K.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)