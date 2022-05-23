Samsun'da üniversiteli genç babasını bıçakladı

19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı.

Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği çift, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki evde yaşamaya devam etti.

Annesine zarar vereceğini düşündü

Dün akşam O.Y. ve eşi Ö.Y., akşam saat 21.00 sıralarında tartışmaya başladı.

Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. ise, babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.