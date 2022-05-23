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    Samsun'da üniversiteli genç babasını bıçakladı

    19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
    • 23.05.2022 - 08:43
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    Samsun'da üniversiteli genç babasını bıçakladı

    2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı.

    Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği çift, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki evde yaşamaya devam etti.

    Annesine zarar vereceğini düşündü

    Dün akşam O.Y. ve eşi Ö.Y., akşam saat 21.00 sıralarında tartışmaya başladı.

    Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. ise, babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı.

    Samsun da üniversiteli genç babasını bıçakladı #1

    Soruşturma başlatıldı

    Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da üniversiteli genç babasını bıçakladı #2


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