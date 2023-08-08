Samsun'da üniversiteli genç denizde yüzerken boğuldu

İHA
Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 20 yaşındaki Enes Kerem Altuntaş, arkadaşları ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi.
Arkadaşları kapıldıkları akıntıda boğulma tehlikesi atlatırken Kocaeli'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Enes Ketem Altuntaş denizde kayboldu.
Cansız bedenine ulaşıldı
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada üniversiteli gencin cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.