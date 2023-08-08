Samsun'da üniversiteli genç denizde yüzerken boğuldu Samsun'da üniversite öğrencisi genç serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 20 yaşındaki Enes Kerem Altuntaş, arkadaşları ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi.

Arkadaşları kapıldıkları akıntıda boğulma tehlikesi atlatırken Kocaeli'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Enes Ketem Altuntaş denizde kayboldu.

Cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada üniversiteli gencin cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.